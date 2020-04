'Ouderen mijden verpleeghuis om coronabeperkingen'

Branchevereniging Actiz onderzoekt signalen dat ouderen een verhuizing naar een verpleeghuis uitstellen vanwege het coronavirus. De verpleeghuizen gaan kijken hoe groot de leegstand precies is.

Het aantal opnames in verpleeghuizen in Brabant loopt de laatste weken flink terug, ontdekte Omroep Brabant na een rondvraag. Bij Brabant-Zorg, dat werkt in de regio tussen Oss, Uden en Den Bosch staan nu zelfs 180 van de 2500 kamers meer leeg dan normaal. Ook elders is sprake van lege bedden en lege kamers.

Actiz bevestigt de leegstand in Brabant, Maar een woordvoerder spreekt over een heel divers beeld in Nederland. "Er is zeker niet overal sprake van leegstand", zegt hij.

Coronacrisis

De situatie in de verpleeghuizen heeft alles te maken met de coronacrisis. Door de maatregelen van het kabinet zitten de deuren op slot voor bezoekers. Nieuwe bewoners moeten verplicht twee weken in quarantaine. Ook de berichtgeving over de coronabesmettingen in verpleeghuizen speelt een rol: mensen zijn bang om het virus op te lopen.

Gevolg is dat familieleden van ouderen op de wachtlijst hun beurt vaak voorbij laten gaan. "Die terughoudendheid is begrijpelijk", zegt Conny Helder, bestuurslid van Actiz. "Als je je vader of moeder nu laat opnemen heb je geen idee wanneer je die weer zult kunnen zien."

Verpleeghuizen bellen nu soms de hele wachtlijst af. Dan nog lukt het niet om de lege bedden te vullen.

Voor de deur afzetten

Ingeborg Prins uit Eindhoven is een van de mensen die haar demente moeder nu liever zelf blijven verzorgen. "Als zij opgenomen zou worden, mogen we haar met de koffer voor de deur afzetten. Dan is het afscheid nemen van je moeder voor twee weken, terwijl ze al zo kwetsbaar is", zegt ze. "Als ze iets zouden versoepelen; als ik haar drie keer per week mag opzoeken, dan zeg ik ja. Maar zoals het nu is, nee."

Actiz noemt ook dat begrijpelijk. Maar waarschuwt dat terughoudendheid bij familie soms tot nieuwe problemen kan leiden. Bestuurslid Helder: "Het is ook lang niet altijd verstandig. Mensen staan niet voor niets al langere tijd op een wachtlijst."

Wanneer dat onderzoek klaar is kan de woordvoerder niet zeggen. Voor de coronacrisis stonden er 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis.