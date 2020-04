'EU zwakt rapport over nepnieuws rond coronavirus af onder druk China'

De Europese Unie heeft passages van een rapport over nepnieuws rond het coronavirus afgezwakt onder druk van China. Dat melden bronnen aan Reuters en The New York Times. In het rapport werd aanvankelijk onder meer gemeld dat China nepnieuws verspreid heeft over het coronavirus om de schuld van de uitbraak van het virus van zich af te schuiven.

Vlak voordat het rapport dinsdag naar buiten gebracht zou worden, werd de publicatie uitgesteld. Dat zou gebeurd zijn onder druk van Chinese autoriteiten. Die zouden er stevig op hebben aangedrongen het rapport niet te publiceren en dreigden met negatieve gevolgen voor de Europese handel met China.

Volgens The New York Times werden hierna enkele passages afgezwakt waarin de rol van China in het verspreiden van nepnieuws over corona werd benadrukt.

'Wereldwijde desinformatiecampagne'

In de oorspronkelijke versie werd onder meer geschreven dat China bezig is met "een wereldwijde desinformatiecampagne om de schuld voor de coronapandemie van zich af te schuiven en het imago te verbeteren." In de aangepaste versie viel slechts te lezen dat dat nepnieuws afkomstig was van "overheidsbronnen van verschillende regeringen, waaronder de Russische en in mindere mate de Chinese." Er werd niet meer gesproken van een wereldwijde campagne.

Ook werd in het rapport duidelijk gemaakt dat China kritisch is over Frankrijk, omdat dat land te traag zou hebben gereageerd op de corona-uitbraak. Die kritiek was in de aangepaste versie geschrapt. Er zouden ook andere kritische passages over de rol van China zijn afgezwakt.

Niks aangepast

Uit correspondentie onder Chinese en Europese diplomaten die Reuters heeft ingezien, blijkt dat China de EU heeft gewaarschuwd dat publicatie van het oorspronkelijke rapport Peking "heel boos" zal maken en dat het "erg slecht" zal zijn voor de samenwerking.

Een van de onderzoekers die meewerkte aan het rapport zou aan haar collega's hebben gemaild dat een aanpassing een "vreselijk precedent" zou scheppen voor toekomstige stukken over China. Volgens haar was de EU bezig met zelfcensuur om de Chinese communistische partij tevreden te houden, als er dingen veranderd zouden worden. Desondanks zou hierna besloten zijn het rapport aan te passen.

Een EU-woordvoerder laat aan The New York Times weten dat het rapport volgens de normale manier is gepubliceerd en ontkent dat er onder Chinese druk dingen zijn afgezwakt.