Utrechter (59) opgepakt voor diefstal van beeld Joods meisje

De politie heeft een 59-jarige Utrechter opgepakt voor de diefstal van een bronzen beeldje bij een synagoge in de binnenstad. De verdachte is opgespoord door een dna-match, meldt RTV Utrecht.

Het gaat om het beeldje van een Joods meisje, dat voor de deur van de synagoge aan de Magdalenastraat stond. De sculptuur verwijst naar de Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog uit een Utrechts weeshuis werden weggevoerd naar de vernietigingskampen.

Auschwitz-herdenking

Het beeldje werd op 26 januari, op de dag dat de Auschwitz-herdenking, van zijn sokkel gezaagd. Een paar dagen later vonden voorbijgangers het terug in een tuin aan de Maliebaan, een stukje verderop in Utrecht.

De politie trof dna-sporen aan en kon die succesvol koppelen aan het profiel van iemand die al in de dna-databank zat. De verdachte is dinsdag aangehouden.

Het motief van de diefstal is onbekend. De synagoge vermoedt dat het de dief om geld ging.