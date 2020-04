België gaat coronamaatregelen volgende maand versoepelen

De coronamaatregelen in België worden vanaf 4 mei geleidelijk versoepeld. Die dag mogen bedrijven weer opstarten, mits het personeel voldoende afstand houdt. Een week later kunnen de winkels onder voorwaarden weer open en op 18 mei volgt een deel van de scholen.

Premier Wilmès maakte de Belgische exitstrategie gisteravond bekend, na urenlang overleg in de Nationale Veiligheidsraad met de leiders van Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs gelden bij de opening vanaf 18 mei allerlei maatregelen. Scholieren vanaf 12 jaar en leraren moeten de hele dag een mondmasker dragen en er mogen per klas niet meer dan tien leerlingen aanwezig zijn. Kleuterscholen blijven het langst dicht, sowieso tot eind mei. Op 18 mei wordt ook gekeken of kappers weer mogen knippen.

'Enorme opofferingen'

De horeca blijft voorlopig gesloten. Restaurants kunnen, afhankelijk van het verloop van de epidemie, vanaf 8 juni mogelijk weer open. Cafés moeten nog langer wachten. Grote evenementen waren al verboden tot 1 september.

"We komen uit zeven weken van enorme opofferingen, op menselijk, sociaal en economisch vlak", zei premier Wilmès, "het is nu tijd om naar de toekomst te kijken." Ze waarschuwde wel dat verruimingen kunnen worden teruggedraaid als het virus weer opflakkert.

Mondkapje verplicht

Elke Belg krijgt minstens één stoffen mondkapje van de overheid. Vanaf 4 mei is het in het openbaar vervoer voor iedereen boven de 12 jaar verplicht om neus en mond te bedekken. Dat hoeft niet per se met een mondkapje, een sjaal is ook toegestaan.

België meldt tot nu toe 6679 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Het aantal geregistreerde besmettingen ligt boven de 44.000.