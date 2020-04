Tegenlicht trekt corona-uitzending in om veiligheid mensen in China

De VPRO heeft besloten een geplande aflevering van Tegenlicht over corona in China niet uit te zenden. "Personen in China" zouden door de uitzending in gevaar komen. De aflevering had een inkijkje moeten bieden in het leven van inwoners van de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus begin dit jaar voor het eerst werd geconstateerd.

De aflevering, getiteld China Restart, met Ruben Terlou zou zondag worden uitgezonden. De redactie zegt vandaag over "sterke aanwijzingen" te beschikken dat de personen in kwestie gevaar lopen. Om wie het gaat, maakt de redactie niet bekend.

'Grens waar veiligheid in geding is'

De redactie zegt het te "betreuren" dat de geplande aflevering over de lockdown niet kan doorgaan. In een verklaring staat: "De VPRO staat voor onafhankelijke journalistiek en is bereid zeer ver te gaan om nieuwe verhalen en perspectieven te brengen, maar we trekken een grens waar de veiligheid van mensen in het geding is."

In de uitzending worden inwoners van Wuhan gevraagd naar de lockdown en de huidige situatie in Wuhan, nu het leven in de stad weer op gang komt. Tegen wie de dreiging precies gericht is, blijft onduidelijk. De redactie wil nu niet verder ingaan op de kwestie, maar is daar later wel toe bereid, schrijft NRC Handelsblad.

Er bestaan al langer zorgen over de Chinese censuur van corona-informatie. Zo raakten recent meerdere burgerjournalisten vermist die kritisch waren geweest over de aanpak van het coronavirus in het land.