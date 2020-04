Amerikaanse olieproducenten in doodsstrijd verwikkeld

In de bossen van Pennsylvania ligt mogelijk ook een tijdelijke oplossing voor olieboeren in nood. Thompson wijst op een oude olie-installatie, die verstopt is tussen de bomen en omringd is door halfvergane olievaten. Dit zijn de zogeheten 'orphan wells', oude oliebronnen die de afgelopen anderhalve eeuw zijn achtergelaten. Ook al zijn ze min of meer leeg, nog steeds lekken ze olie en methaangas in de natuur en het grondwater. Er zijn naar schatting honderdduizend van deze verlaten bronnen in West-Pennsylvania.

Thompson en andere olieboeren hebben nu voorgesteld om een deel van de federale noodfondsen in te zetten om deze bronnen veilig te stellen. "Wij hebben de kennis. Wij weten hoe je deze bronnen met cement en andere middelen kan dichtgooien. Je spaart de natuur en je helpt ons aan werk."

Toch ziet Thompson het somber in. "De komende maanden zul je een golf aan faillissementen en overnames zien in de olie-industrie." Hij acht het onwaarschijnlijk dat een vierde generatie zijn familiebedrijf zal overnemen. "Ik zie het niet gebeuren. Wij hebben geen toekomst. De kleine familiebedrijven in de olie- en gasindustrie zijn een uitstervend soort."