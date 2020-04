'Grootste islamitische begraafplaats van West-Europa' geopend in Zuidlaren

Het eerste deel van de nieuwe islamitische begraafplaats in Zuidlaren is vandaag opgeleverd. In de middag vond er de eerste uitvaart plaats.

Riyad Al Jannah is volgens de stichting Bijzondere islamitische Begraafplaatsen in Nederland (BIBIN) de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa. Vandaag zijn de eerste 82 graven gerealiseerd. Uiteindelijk komen er 1700 rustplaatsen.

Hamed Amrino, voorzitter van BIBIN, is opgelucht dat de begraafplaats in gebruik is genomen. Het proces nam enkele jaren in beslag. Tot vorige maand was er niet genoeg geld om de grond aan te kopen. "Voor de gemeenschap is het geweldig. Er zijn heel veel mensen die hier begraven willen worden", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Eerder was er kritiek op de komst van de begraafplaats. Er zou niet genoeg vraag naar zijn vanuit de islamitische gemeenschap. Dat veranderde volgens Amrino door de coronacrisis. "Er zijn heel veel overledenen die door het reisverbod niet verplaatst kunnen worden naar hun geboorteland. Die moeten dus in Nederland worden begraven."

Vaker graf in Nederland

Volgens Amrino wordt het sowieso minder gebruikelijk voor moslims om buiten Nederland begraven te worden. "De eerste generatie wilde nog graag terug naar het land van herkomst, maar de tweede, derde en huidige generatie voelen zich meer verbonden met Nederland. Die voelen zich ook meer Nederlander. Dus die willen hier in Nederland begraven worden."

Normaal gesproken moeten moslims binnen 24 uur worden begraven. Maar Amrino geeft aan dat dit vanwege corona niet haalbaar is. "Er was hoop bij sommige Marokkanen dat ze daar begraven konden worden, maar dat is niet haalbaar gebleken." Volgens hem zijn er al veel aanvragen binnengekomen voor een graf in Zuidlaren. "We zullen hier nu wel dagelijks begrafenissen hebben."

RTV Drenthe sprak met een moslima die na haar dood begraven wil worden op de begraafplaats: