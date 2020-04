Plastic schermen of mondkapjes: hoe nemen we straks veilig het ov?

De oplossing op korte termijn zal vooral moeten komen van individueel vervoer, denkt Nijmeijer. "Ik ben een groot voorstander van fietsen. We moeten accepteren dat voorlopig het vervoer per auto en fiets aangemoedigd wordt. Het liefst elektrische auto's natuurlijk."

Meer thuiswerken kan ook een verschil maken, zegt Niels van Oort. Hij is mede-directeur van het Smart Public Transport Lab van de TU Delft. "We zijn nu massaal online aan het werken en studeren. In hoeverre kan dat een blijvend iets zijn? Dat is interessant."

Samen met de NS begint het lab een onderzoek onder zo'n 100.000 reizigers om erachter te komen in hoeverre ze thuis blijven werken als de coronamaatregelen versoepeld of helemaal opgeheven worden. Een groot deel zal dat na corona misschien niet meer doen, maar dat hoeft dan ook niet, zegt Van Oort. "Meer thuiswerken en online onderwijs kan dan zeker nog van grote waarde zijn. Als alleen al een deel dan thuis wil werken of later begint aan de werkdag, kan dat de piekbelasting al wegnemen in het openbaar vervoer."