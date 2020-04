Oud-minister Leers breekt hand na aanval hond

Oud-minister en oud-burgemeester van Maastricht Gerd Leers is gisteren in Beek tijdens een fietstocht aangevallen door een hond. Het dier sprong tegen hem op, waardoor hij over de kop vloog en in de berm belandde. Leers is vandaag geopereerd aan zijn arm en hand.

De hond zou ontsnapt zijn van een boerenerf in de buurt. Na het ongeval werd Leers direct geholpen door voorbijgangers. Zij sloegen alarm bij de boerderij. De dochter van de boer verleende eerste hulp.

"Hij onderging een anderhalf uur durende operatie", zegt Leers' dochter tegen L1. "Zijn arm staat scheef en zijn hand is op zeker twee plaatsen gebroken." Naar verwachting moet Leers komende nacht ook nog in het ziekenhuis blijven.

De eigenaar van de hond heeft inmiddels contact met de oud-burgemeester van Maastricht. Hij wilde in eerste instantie niet meewerken aan het onderzoek omdat er niet genoeg bewijs zou zijn dat het om zijn hond ging. Na een getuigenverklaring besloot hij van gedachte te veranderen.