Zorg en teleurstelling bij EU over opstelling Britten in brexitgesprekken

EU-brexitonderhandelaar Barnier is teleurgesteld na de eerste volle week in de nieuwe ronde van onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) over het onderlinge handelsverkeer na de brexit.

Het VK vertraagt de onderhandelingen op vier hoofdpunten, zei Barnier op een persconferentie in Brussel. Ook houdt het vast aan het vertrek uit de EU op 31 december van dit jaar, ondanks zijn herhaalde advies om de huidige overgangsperiode te verlengen.

Het land, met 66 miljoen consumenten, lijkt niet te beseffen dat het onderhandelt met een blok van 450 miljoen consumenten, meent Barnier. Toegang voor de Britten tot de Europese interne markt moet volgens hem gepaard gaan met heldere afspraken. Het VK zou proberen die afspraken uit te hollen.

Tegenwerking

De topdiplomaat signaleert op vier belangrijke punten tegenwerking van de Britse kant. Het gaat om het gelijke speelveld voor bedrijven, afspraken over transport, arbitrage en toezicht op naleving van het handelsakkoord en de visserij.

De EU wil bijvoorbeeld één organisatie die toeziet op de naleving van het toekomstige handelsakkoord. Daarbij moeten gemeenschappelijke waarden als democratie, rechtsstaat en zorg voor het klimaat centraal staan en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet leidend blijven. Het VK wil op deelterreinen veel minder toezicht.

Het VK wil toegang tot de interne markt zonder importtarieven, wat betekent dat de EU daarin verdergaat dan in welk ander handelsverdrag dan ook. Maar dat kan alleen als het VK zich aan regels blijft houden die tegen die van de EU aanzitten, zegt Barnier. En in een toekomstig handelsakkoord moeten langetermijnafspraken staan over de visserij en toegang tot elkaars territoriale wateren. Daarover is de afgelopen week geen vooruitgang geboekt.

Grens Ierland en Noord-Ierland

Europese zorgen zijn er ook over de haalbaarheid van afspraken over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat mag geen harde fysieke grens met controles bij slagbomen worden.

Barnier twijfelt eraan of het VK aan het einde van het jaar wel in staat is om controles op afstand uit te voeren. Met name over de controles op planten en vee bij import van producten naar Noord-Ierland van buiten de EU maakt Barnier zich zorgen.

Tijd dringt

De brexitonderhandelingen hebben door de coronacrisis vertraging opgelopen. De regeringen hebben hun handen vol en de twee hoofdonderhandelaars, naast Barnier ook David Frost (VK), zijn allebei besmet geweest.

Voor 1 juli, de datum waarop het VK een verlenging van de overgangsperiode moet aanvragen, zijn nog maar twee onderhandelingsweken gepland. Als er geen verlenging wordt aangevraagd, wat de Britten per se niet willen doen, rest nog maar een half jaar om de onderhandelingen af te ronden.

Geen politieke wil

Met "politieke wil en moed" is dat haalbaar, zei Barnier. Maar aan die wil ontbreekt het aan de andere kant van de onderhandelingstafel, vindt hij. Hij noemt dat zorgelijk.

Het VK zou zelfs terugkomen op afspraken die al gemaakt zijn. Een "nieuwe relatie" is volgens hem alleen mogelijk als de EU erop kan vertrouwen dat bestaande afspraken worden nageleefd.

Het Verenigd Koninkrijk heeft na de onderhandelingsronde gezegd dat die beperkte vooruitgang heeft opgeleverd en dat de gesprekken op een constructieve manier moeten doorgaan.