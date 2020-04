Kinderopvang: 'Wij moeten meer organiseren dan scholen'

De brancheorganisatie wil daarom meer samenspraak en uiterlijk één week voor 11 mei duidelijkheid. "Wij moeten nog meer organiseren dan de scholen. Sommige scholen zeggen: je hoort van ons op 8 mei wat we doen. Wij hebben dan drie dagen om het vervoer, de planning, de medewerkers, de roosters en het contact met ouders te regelen. Dat is onmogelijk."

Ed Buitenhek, adviseur kinderopvang begrijpt het probleem maar ziet een oplossing: "De kinderopvang probeert ouders nu met maatwerk tegemoet te komen en niet uitsluitend opvang op de vaste afgesproken weekdagen te leveren. Dat vergt wel snel duidelijkheid van scholen. Als dat niet lukt kan de buitenschoolse opvang ouders botweg zeggen: contract is contract, al wordt het dan wel een chaotische puzzel."

Hele klus

Nine Cornet, directeur van kinderopvang Mini Stek, weet zeker dat het goedkomt. "Maar het is een hele klus". Ze draagt zorg voor 926 kinderen, verspreid over acht vestigingen voor buitenschoolse opvang en vier kinderdagverblijven in Utrecht. "We staan in de wacht, ik heb het protocol nog niet."

"Na overleg met scholen in mijn omgeving gaan ze gelukkig hele dagen open." Ze merkt dat er onder medewerkers veel vragen leven: "Ik wil de kinderen heel graag weer zien, maar ook gezond blijven. Vallen ik of mijn partner onder de risicogroep? Het advies luidt: 'Overleg met je werkgever.' Maar ik ben ook geen arts."

Cornet heeft minder personeel om in te zetten. Bovendien moet je thuisblijven als je snotterig bent, volgens RIVM-richtlijnen. "Na een week op een kinderdagverblijf is het een 'snottebellenbende'. Dan is het spannend om het rooster rond te krijgen."

Compensatieregeling

Ouders krijgen nu de kosten voor de kinderopvang volledig terug, vanwege de coronacrisis. Deze teruggaveregeling geldt tot het maximale uurtarief van de belastingdienst. De meeste kinderdagverblijven hanteren een hoger uurtarief. Maar ze nemen dit verschil nu even voor lief. "Dat kan ook omdat ze minder kosten maken", zegt Buitenhek.

Maar na 11 mei verandert dit. "Dan maken we weer alle kosten. En is er geen ruimte meer voor compensatie", weet directeur Cornet. De brancheorganisatie wil dit aanpakken. Bijlsma: "We overleggen hierover met Sociale Zaken."