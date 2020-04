'Het coronavirus: feiten en fabels' dinsdag op tv, stel alvast je vragen

Wanneer kunnen opa en oma weer komen oppassen? Wat moet een kapper doen voor hij weer open kan? Wat weten we nu over het virus? Deze vragen en meer kunnen komende dinsdagavond gesteld worden in een extra NOS-programma na het Achtuurjournaal.

In Het coronavirus: feiten en fabels staan opnieuw de vragen van het publiek centraal. Presentatoren Rob Trip en Saïda Maggé zullen ze voorleggen aan deskundigen.

In februari en maart maakte de NOS al twee soortgelijke uitzendingen. Toen werden er tienduizenden vragen ingestuurd door kijkers.

Omdat er sindsdien veel gebeurd is, kunnen kijkers opnieuw vragen insturen via coronavragen@nos.nl, en ook via de sociale mediakanalen van de NOS: Facebook, Twitter en Instagram. Gebruik daarbij de hashtag #coronavragen.