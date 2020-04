Definitief geen verbod op lokale chapters motorclub Bandidos

De lokale chapters van motorclub Bandidos mogen niet worden verboden, heeft de Hoge Raad bepaald. Over de overkoepelende organisatie Bandidos Motorcylce Club (BMC) deed de hoogste rechtsprekende instantie geen uitspraak: die organisatie blijft verboden.

In 2018 verbood het gerechtshof in Arnhem de Nederlandse afdeling van Bandidos, omdat de organisatie volgens het hof banden onderhield met Bandidos-afdelingen in het buitenland die "het gebruik van geweld en andere vormen van criminaliteit niet schuwen".

Over de lokale chapters werd toen geen uitspraak gedaan, omdat het Openbaar Ministerie daar niet om had gevraagd. Daarop ging het OM in cassatie.