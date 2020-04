Duitse brandweerlieden blussen na in Nood-Limburgs natuurgebied

Zo'n 300 Duitse brandweerlieden helpen vandaag bij het nablussen van de natuurbrand in het Nationale Park De Meinweg in Noord-Limburg. Ze komen uit Düsseldorf, Duisburg en andere steden en dorpen net over de grens.

De ene helft gaat met houwelen en blusrugzakken het natuurgebied in om smeulende resten op te sporen en te lijf te gaan, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. Bij het zoeken maken ze gebruik van opnamen die een helikopter met een warmtebeeldcamera vanmorgen heeft gemaakt.

De andere helft laat sloten langs de grens vollopen om uitbreiding van de veenbrand te voorkomen.