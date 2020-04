Klaas Otto mag thuis uitspraak afwachten na schorsing voorlopige hechtenis

Oprichter van motorclub No Surrender Klaas Otto mag volgende week onder strenge voorwaarden de gevangenis verlaten, heeft het gerechtshof in Den Bosch beslist. De advocaat van Otto had het verzoek om vrijlating ingediend vanwege de persoonlijke omstandigheden van zijn cliënt.

Otto werd in 2018 veroordeeld tot zes jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan de afpersing, mishandeling en bedreiging van twee autohandelaren en het witwassen van 1,3 miljoen euro. Zowel Otto als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Die zaak loopt nog.

Risicogroep corona

Het gerechtshof heeft vastgesteld dat Otto en enkele van zijn gezinsleden kampen met gezondheidsproblemen. "Daarnaast behoort hij tot een risicogroep in verband met het coronavirus. En er is op korte termijn nog geen zicht op een uitspraak in de hogerberoepzaak." Volgens Omroep Brabant kampt Otto met hartklachten.

Otto heeft nu ongeveer drie jaar en drie maanden in voorlopige hechtenis gezeten. De datum waarop hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating komt dichterbij. Omdat in de hogerberoepzaak nog getuigen moeten worden gehoord, is er voorlopig geen zicht op een uitspraak. Samen met de eerdergenoemde gezondheidsproblemen vindt het gerechtshof dat voldoende om het verzoek van de advocaat toe te wijzen.

Op vrijdag 1 mei mag Otto zijn cel verlaten. Er zijn strenge voorwaarden verbonden aan het schorsen van zijn voorlopige hechtenis. Zo moet Otto een enkelband dragen en op vastgestelde tijdstippen aanwezig zijn op zijn verblijfplaats. Daarnaast mag hij niet naar het buitenland en mag hij op geen enkele manier contact hebben met meer dan dertig personen. Op de dag van de uitspraak moet hij zich melden bij het gerechtshof in Den Bosch.