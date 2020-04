OM Suriname wil onderzoek tegen minister van Financiën Hoefdraad

Het Openbaar Ministerie in Suriname wil dat er een strafrechtelijk onderzoek komt tegen minister van Financiën Hoefdraad. Dit omdat er bij de centrale bank onregelmatigheden zouden hebben plaatsgevonden. Of het onderzoek er komt, bepaalt het parlement.

Er loopt al sinds februari een onderzoek tegen de voormalige president van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt. Justitie verdenkt hem van het vervalsen van data van leningen en belangenverstrengeling. Volgens zijn advocaat handelde Van Trikt in opdracht van minister Hoefdraad.

Eind januari kwam aan het licht dat uit de kasreserve van de centrale bank 100 miljoen Amerikaanse dollar was verdwenen. De vereniging van banken, die toezicht hield op vreemde valuta in de kas van de centrale bank, wist daar niets van en eiste opheldering.

Aftreden gevraagd

In het parlement gaan stemmen op dat Hoefdraad nu zijn taken moet neerleggen. "Er is geen andere weg, de rechtelijke macht moet ongestoord kunnen werken", zei fractieleider Rusland van de oppositiepartij NPS tegen Starnieuws.

Hoefdraad voelt daar niets voor. "Laat de procureur-generaal zijn werk doen. Mijn main focus en prioriteit op dit moment is het redden van het volk van Suriname uit de acute nood." Hij wijst daarbij naar het noodfonds dat is opgezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.