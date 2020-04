Schutter bloedbad Canada had ruzie met vriendin

De man die afgelopen weekend een bloedbad aanrichtte in de Oost-Canadese provincie Nova Scotia deed dat na een ruzie met zijn vriendin. Dat heeft een medewerker van de politie bevestigd aan persbureau AP. De vriendin van de 51-jarige schutter overleefde de aanval.

De schietpartij is de dodelijkste ooit in Canada, er kwamen zeker 22 mensen om het leven. De schutter reed twaalf uur lang door Nova Scotia in een nagemaakte politieauto, verkleed als agent, en schoot mensen dood in hun huizen.

Volgens de politie koos hij zijn eerste slachtoffers bewust, maar begon hij daarna willekeurig om zich heen te schieten. Dertien uur nadat hij zijn aanval was begonnen, werd hij doodgeschoten door de politie.

Woedebeheersing

De dader van de schietpartij had een tandartsenpraktijk in de stad Darthmouth in Nova Scota, op zo'n 130 kilometer rijden van Portapique, waar hij zijn meeste slachtoffers maakte. Volgens inwoners van dat dorp woonde de schutter daar een deel van de tijd. Bekenden van hem zijn geschokt over zijn daad.

Aanvankelijk werd gedacht dat de 51-jarige Canadees geen strafblad had, maar later bleek dat hij zeker een keer in aanraking is gekomen met de politie. Dat was eind 2001, nadat hij een man had aangevallen. Hij werd toen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van negen maanden, kreeg een boete opgelegd van 50 Canadese dollar en mocht geen wapens meer bezitten. Ook werd hem bevolen in therapie te gaan om zijn woede te leren beheersen.

De politie komt later vandaag met meer details over de schietpartij, meldt AP.