Drentse ziekenhuizen stoppen met coronazorg

De zorg voor nieuwe coronapatiënten in Groningen en Drenthe wordt volledig geconcentreerd in twee ziekenhuizen in Groningen: het UMCG en het Martini Ziekenhuis. De ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda hervatten de reguliere zorg, meldt RTV Drenthe.

Op dit moment liggen er nog coronapatiënten in Assen, Emmen en Scheemda. Zij worden niet verplaatst, maar nieuwe coronapatiënten in Drenthe en Groningen gaan allemaal naar het UMCG of het Martini Ziekenhuis.

Het concentreren van coronapatiënten is volgens chirurg Ger Sieders van het UMCG goed voor zowel de patiëntenzorg als voor de kleinere ziekenhuizen. "Als je patiënten clustert, kun je de zorg optimaliseren. Je kunt beter een grotere groep hebben dan een enkele patiënt met een bepaalde aandoening. Het voordeel voor de kleinere ziekenhuizen is dat ze makkelijker de reguliere zorg kunnen opschalen en hervatten", zegt hij bij RTV Noord.

Kankerpatiënten krijgen hoge prioriteit

Na de uitbraak van het coronavirus hebben de ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda speciale intensive care's en verpleegafdelingen ingericht voor coronapatiënten. Er werd nog wel reguliere zorg verleend, maar naar schatting 70 procent van de gewone behandelingen werd uitgesteld.

De ziekenhuizen hebben nu afgesproken om de reguliere zorg volledig te hervatten. Daarbij is wel de vraag welke patiënten eerst behandeld worden. "Die keuze laten we bij de hoofdbehandelaar van een patiënt", stelt chirurg Sieders. "Kankerpatiënten krijgen bijvoorbeeld een hoge prioriteit."