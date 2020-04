Wekdienst 24/4: Lintjesregen via de telefoon • KNVB spreekt met clubs

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is tijd voor de traditionele lintjesregen, waarbij zo'n drieduizend Nederlanders een koninklijke onderscheiding krijgen voor hun vrijwilligerswerk of hun bijzondere inzet voor de samenleving. Het gaat anders dan anders dit jaar: gedecoreerden hoeven niet naar het gemeentehuis gelokt te worden om de onderscheiding opgespeld te krijgen, maar worden gebeld door de burgemeester. De ceremonie vindt op een later moment alsnog plaats.

De KNVB bespreekt met de voetbalclubs uit de Eerste Divisie en de Eredivisie hoe het seizoen het beste kan worden beëindigd. Dinsdag maakte het kabinet bekend dat er tot 1 september niet mag worden gevoetbald.

De Hoge Raad doet uitspraak over het verbod op motorclub Bandidos. Een paar jaar geleden werd de Nederlandse tak van de club verboden, maar de advocaat-generaal van de Hoge Raad adviseerde om de zaak over te doen: ook de internationale tak verboden zou verboden kunnen worden.

Wat heb je gemist?

Er komt misschien een app waarmee je je ritje in de trein, bus of metro bus kunt reserveren. Dat schrijft de krant NRC. Door de coronamaatregelen is er veel minder ruimte in het openbaar vervoer, omdat reizigers anderhalve meter afstand moeten houden.

Als het aantal reizigers toeneemt, moet die ruimte goed worden verdeeld. Volgens NRC onderzoekt een werkgroep van het ministerie van Infrastructuur, ov-bedrijven en reizigersorganisaties nu of dat via een app zou kunnen. Het ligt voor de hand dat bijvoorbeeld mensen met cruciale beroepen dan voorrang krijgen.