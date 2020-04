Ruime meerderheid voor extra coronasteun in VS

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft met overweldigende meerderheid ingestemd met een coronasteunpakket van 484 miljard dollar. Er waren 388 stemmen voor en 5 tegen.

Een van de tegenstemmers was de Democrate Alexandria Ocasio-Cortez, die de zwaar getroffen staat New York vertegenwoordigt en vindt dat er meer geld beschikbaar moet komen.

Het steunpakket is vooral bedoeld voor kleine bedrijven en ziekenhuizen en er kunnen coronatests van worden gekocht. Ook stemde het Huis van Afgevaardigden in met de komst van een comité dat gaat onderzoeken hoe federaal geld gespendeerd wordt.

Voorzitter Nancy Pelosi noemde dit essentieel om ervoor te zorgen dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt en dat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Republikeinen, die in het Huis in de minderheid zijn, vinden zo'n commissie niet nodig; zij stellen dat er al genoeg toezichthouders zijn.

Mondkapje en afstand houden

De steun komt boven op drie eerdere steunpakketten, waarmee het totaal nu op ongeveer 3000 miljard dollar komt. Eerder deze week stemde de Senaat al in. President Trump wil de wet over het steungeld snel ondertekenen.

Het was voor het eerst in weken dat het Huis van Afgevaardigden bijeen was. De leden hielden afstand van elkaar, waren opgedeeld in groepjes en droegen vaak een mondkapje.