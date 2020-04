Lijken op straat en overbelaste zorg in Ecuador: 'Het is hier net een horrorfilm'

"Niemand durft nu naar het ziekenhuis te gaan, want voor je het weet raak je besmet. Alleen coronapatiënten mogen het ziekenhuis in. De familie weet dan niets van hen, de patiënten worden geïsoleerd. Per mail of telefoon krijgen ze informatie over leven en dood van hun geliefden."

De mortuaria puilden de afgelopen weken uit, er was te weinig plek voor de doden. In de chaos raakten sommige lichamen zoek: het stoffelijk overschot van Jose Luis Molina's vader, bijvoorbeeld. "Hij stierf een week geleden", vertelt hij in een van Gurumendi's reportages. "We hebben op de webpagina's van coronaslachtoffers gezocht, maar tot nu toe staat de naam van mijn vader daar niet tussen. Daar maak ik me zorgen om. Dit duurt al een week. Mijn vader is toch geen beest, het is een mens."

Bij begraafplaatsen staan lange rijen pick-up trucks met doodskisten in de bak. Een man vertelt aan de cameraploeg van RTS dat hij bijna twaalf uur moest wachten voor hij het terrein op mocht. "Overal doen ze moeilijk", legt hij uit. "Terwijl iedereen in de problemen zit en geld nodig heeft, vragen ze 1700 dollar om een dode uit het ziekenhuis te krijgen. En de begrafenisondernemer wil 1500 of 1000 dollar voor een kist."