OM tevreden met duidelijkheid over euthanasie bij vergevorderde dementie

Het Openbaar Ministerie is blij dat de Hoge Raad meer duidelijkheid heeft gegeven over euthanasie bij mensen met vergevorderde euthanasie. Dinsdag oordeelde de Hoge Raad, net als eerder de rechtbank Den Haag, dat een arts die het leven had beëindigd van een zwaar demente vrouw van 74 niet strafbaar is.

De zaak kreeg veel aandacht omdat het om het eerste strafproces ging tegen een arts die euthanasie heeft uitgevoerd. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van moord, maar de Hoge Raad bepaalde dat de arts niets te verwijten valt.

De vrouw had voor ze ziek werd duidelijk opgeschreven dat ze niet meer zou willen leven als ze zwaar dement zou worden, maar toen het eenmaal zover was gaf ze tegenstrijdige signalen af over de beëindiging van haar leven. De arts besloot toch haar eerdere verzoek in te willigen.

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Volgens de Hoge Raad is het de taak van een arts om vast te stellen of de situatie waarin de patiënt zich bevindt, valt onder de verklaring die de patiënt heeft opgesteld. Ook moet de arts vaststellen of de patiënt nog in staat is om zich een 'relevante wil' te vormen. Als dat niet zo is, mag de arts euthanasie uitvoeren op basis van de eerder afgelegde schriftelijke verklaring. Maar alleen als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Het OM noemt het arrest van de Hoge Raad "belangrijk voor artsen en patiënten, maar ook voor het maatschappelijke en politieke debat". Het betekent volgens het OM niet dat hiermee alle rechtsvragen rondom vergevorderde euthanasie beantwoord zijn. Het blijft dus mogelijk dat het Openbaar Ministerie andere zaken zal onderzoeken en aan de strafrechter zal voorleggen.