Oproep om geen familiebijeenkomsten te houden tijdens ramadan

Enkele moskeekoepels maken zich zorgen over familiebezoeken en een toename van overlast van jongeren op straat tijdens de ramadan. Deze voor moslims belangrijke vastenperiode begint donderdagavond. Een team van experts van het ministerie van Sociale Zaken waarschuwt gemeentebesturen hiervoor en roept hen op de samenkomsten te ontraden.

In de vastenperiode mag er na zonsondergang weer gegeten en gedronken worden. Het is dan gebruikelijk dat mensen samen de maaltijd nuttigen, in familiekring of in de moskee. Dat mag nu niet vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus. Het lijkt erop dat alle moskeeën dicht zijn, van welke gezindte dan ook.

Polarisatie

Het team Sociale Stabiliteit bestaat sinds 2015 en adviseert bestuurders en hulpverleners over mogelijke maatschappelijke spanningen, vanwege radicalisering en polarisatie. De teamleden hebben de laatste weken veel contact gehad met burgemeesters en moskeekoepels over de ramadan. Het expertisecentrum deelt deze informatie met gemeenten om problemen te voorkomen.

De vraag is of de zorg terecht is. Ook onder moslims is er veel vrees voor het corona-virus en zij sloten de deuren al in de eerste week van de 'intelligente lockdown'. In Den Haag overleed de voormalige voorzitter van de Mohsinin-moskee aan het coronavirus. Dat maakte diepe indruk in de gemeenschap.

Meerdere moskee-organisaties en de Vereniging van Imams in Nederland drukken mensen al weken op het hart zich vooral aan de corona-maatregelen te houden. Zij doen dat ook nu voor de ramadan, in verschillende talen. Ook de richtlijnen van het RIVM zijn vertaald terug te vinden op de sites.

Veel liefdadigheid

Om toch hun leden te bereiken en te verbinden, organiseren moskeeën in veel gevallen uitzendingen via Facebook. Daar zijn de preken te volgen. Ook worden daar oproepen gedaan om voedsel en geld in te zamelen voor mensen die dat nodig hebben.

Juist tijdens de ramadan wordt er veel aan liefdadigheid gedaan. Maar ook los daarvan helpen moskeeën nu met het ondersteunen van ouderen bij het doen van boodschappen, het ophalen van medicijnen en het bieden van voedselpakketten. De Blauwe moskee in Amsterdam stelt ruimte beschikbaar voor het opvangen van zieken, mocht dat nodig zijn.

Facebookpagina's moskeeën

Minister Grapperhaus heeft een oproep gedaan aan de Nederlandse moslimgemeenschap. Deze wordt veelvuldig gedeeld op Facebookpagina's van moskeeën. Hij vraagt mensen de maatregelen nauwgezet te volgen.

"Ga niet of zo min mogelijk naar bijeenkomsten in moskeeën." Grapperhaus adviseert om digitaal samen te zijn zoals dat ook met Pasen en tijdens de Pesach is gebeurd. "Zijn er geen digitale middelen, stuur dan een brief." Hij richt zich in zijn boodschap ook speciaal op jongeren: "Tegen jongeren zeg ik ook: wees verstandig. We moeten opkomen voor de kwetsbaren, dat kunnen we alleen samen. Ramadan Mubarak".

Oproep burgemeesters

Op 30 maart stuurde de burgemeester van Westland al een brief aan imams en besturen van de islamitische organisaties in zijn gemeente. De brief is volgens het expertisecentrum een goed voorbeeld van wat gemeenten zouden kunnen doen. Meer burgemeesters richtten zich de afgelopen dagen via sociale media rechtstreeks tot moslims in hun gemeente. Ook die zijn veel terug te zien op de Facebook-pagina's van moskeeën door het hele land.