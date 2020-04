Duitsland vervolgt voor het eerst twee oud-medewerkers Assad voor marteling

Hoe reageren Syrische slachtoffers op de vervolging? Akram Al Saud (30) werd vier keer gearresteerd in Syrië, voor hij vluchtte naar Nederland. Hij heeft Anwar R. niet zelf ontmoet, maar heeft wel de martelingen ondergaan waarvoor die nu wordt vervolgd. "Ik moest de 'doulab' ondergaan: ik werd in een autoband gewongen, opgehesen en geslagen. Andere keren kreeg ik electro-shocks."

Al Saud vindt de vervolging in Duitsland een "goede stap, maar ik twijfel of het genoeg is. Anwar heeft 4000 mensen gemarteld, maar hij is alsnog geen heel belangrijke persoon. Mensen moeten zich realiseren dat dit martelbeleid heel systematisch is in Syrië, niet eens sinds het begin van de revolutie. Wij maken dit al sinds 1970 mee." In dat jaar kwam dictator Hafez al-Assad aan de macht, de vader van de huidige president.

Andere slachtoffers zijn optimistischer over het resultaat van deze rechtszaak, zegt Al Saud. "Een vriend van me zei dat we nu eindelijk erkenning kunnen krijgen, als slachtoffers. We weten dat het te moeilijk is om Assad naar Den Haag te krijgen, maar misschien kunnen we nu op het politieke niveau als slachtoffers de erkenning krijgen dat het in Syrië niet alleen maar gaat om strijdende partijen. Het regime van Assad is bezig met mensen vernietigen, iedereen die tegen ze opstaat. En dat was al zo, ver voor de burgeroorlog."