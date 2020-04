Topambtenaar VS: 'Ik weigerde omstreden middel tegen corona, ben nu ontslagen'

Hydroxychloroquine wordt vanuit verschillende kringen gezien als kansrijk medicijn tegen corona, maar tot nu toe is er geen bewijs dat het ook werkt. Een recente studie onder Amerikaanse veteranen wees zelfs in een tegengestelde richting, omdat er juist meer mensen overleden na gebruik van het medicijn. Het ging echter om een kleine groep proefpersonen, en het onderzoek is nog niet 'peer-reviewed', doorgelicht door wetenschappelijke collega's. Een recent onderzoek in Brazilië had dezelfde uitkomst. Nederlandse artsen en onderzoekers zijn daarom terughoudend in het inzetten van het middel.

In een reactie op het ontslag van Bright zei Trump woensdagavond tijdens een persconferentie: "Ik heb die naam nog nooit gehoord, hoor die nu voor het eerst. Wanneer is dit gebeurd? Die gast zegt dat hij uit zijn baan geduwd is. Misschien klopt dat, misschien niet. Ik zou eerst de andere kant moeten horen."