Opnieuw brandstichting bij zendmast, nu in Vlissingen

Vannacht is opnieuw een zendmast het doelwit van brandstichting geweest. Het gaat om een mast in Vlissingen. In de afgelopen weken stonden in Nederland meerdere masten in brand; de politie zoekt getuigen.

Rond 01.15 uur werd de brand gemeld. Volgens de politie is de schade aan de zendmast groot. Uit onderzoek blijkt dat de brand vermoedelijk is aangestoken..

Het is sinds 3 april de achttiende keer dat er brand is gesticht bij zendmasten, of dat daartoe een poging is gedaan. Op sociale media wordt de nieuwe zendtechnologie 5G in verband gebracht met de uitbraak van corona, maar zo'n verband is er niet.

Tips over verdachten

De politie meldde gisteren dat zij 25 nieuwe tips hebben ontvangen over brandstichting bij zendmasten nadat er de dag ervoor beelden van verdachten waren uitgezonden in Opsporing Verzocht.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid noemde de sabotage van de zendmasten eerder al "een zorgelijke ontwikkeling". De verbindingen zijn bijvoorbeeld nodig voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ook kan brandstichting ertoe leiden dat 112 niet mobiel bereikbaar is.