Strafvoorstel voor 'drugsatleet' en vriend die vastzitten in Hongarije

Het OM in Hongarije beschouwt N. als het brein achter de drugssmokkel en doet hem daarom een strafvoorstel van tien jaar, tegen acht jaar voor Roelf B. "Op de prijslijsten die de twee verdachten verspreidden, stond het telefoonnummer van N.", zegt een woordvoerder.

Als de Nederlanders het voorstel accepteren, komt er geen proces, zegt het OM: "Er komt alleen een korte zitting waarin de rechter zich buigt over het overeengekomen voorstel, om te controleren of alles volgens de regels is gegaan."

Het strafvoorstel wordt gedaan om administratieve redenen. Hongarije kampt met een achterstand in de behandeling van rechtszaken, meldt RTV Noord. De advocaten van de twee verdachten gaan nu met hen overleggen over het strafvoorstel dat is gedaan.