Vrachtwagen rijdt vier agenten dood op snelweg in Melbourne

Een vrachtwagen heeft op een snelweg bij Melbourne in Australië vier agenten doodgereden. Het is volgens de autoriteiten nog onduidelijk of het een ongeluk was of een bewuste actie van de vrachtwagenchauffeur.

Aan het incident ging een aanhouding vooraf. Agenten hadden een Porsche van de weg gehaald die veertig kilometer te hard reed. De 41-jarige bestuurder, een bekende van de politie, bleek bij een drugstest positief. Hij werd aangehouden en zijn auto in beslag genomen.

Tijdens de berging van de Porsche reed de vrachtwagen op de achterkant van de politieauto. Daarna botste de truck op de Porsche 911, die vast kwam te zitten onder de cabine. De vier politiemensen, drie mannen en een vrouw, stierven ter plekke.

Foto's op internet

Direct na de botsing maakte de bestuurder van de Porsche foto's van de crash. Daarna ging hij er te voet vandoor en plaatste later de foto's op internet. De man is inmiddels gearresteerd.

De bestuurder van de vrachtwagen ligt in het ziekenhuis en heeft politiebewaking. Volgens een politiewoordvoerder had hij na de botsing het bewustzijn verloren. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is en of hij een verklaring heeft gegeven.