Honderden meldingen discriminatie over Nashville-verklaring en vaccinatie

Over de omstreden Nashville-verklaring, waarin homoseksualiteit en transgenders worden afgewezen, is vorig jaar honderden keren geklaagd bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het instituut.

Het pamflet werd begin vorig jaar ondertekend door honderden Nederlandse orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici. Onder de verklaring staat onder meer de handtekening van SGP-leider Van der Staaij. Op veel plekken werden als tegenreactie regenboogvlaggen opgehangen, ook bij kerken. Premier Rutte noemde de verklaring "echt verschrikkelijk".

Het college ontving over de verklaring 440 klachten. Mensen schreven onder meer dat ze zich als lhbti'er gekwetst voelden.

In totaal ontving het college vorig jaar 4730 vragen en meldingen in verband met discriminatie. Dat is een record, in 2018 waren dat er 4583.

Inseminatie en vaccinatie

135 meldingen die binnen kwamen, gingen over het beleid voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Zorginstituut Nederland besloot vorig jaar om deze behandelingen alleen te vergoeden voor stellen van wie beide partners een medisch probleem hebben. Alleenstaande en lesbische vrouwen kregen hun behandeling dus niet vergoed vanuit het basispakket. Hierop kwamen meldingen binnen over onderscheid op basis van seksuele voorkeur of burgerlijke staat.

Ook ontving het college 209 klachten over het vaccinatiebeleid. Meldingen gingen onder meer over het besluit van sommige kinderdagverblijven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Melders klaagden onder meer dat hun bezwaren tegen vaccinatie niet serieus genomen werden in de politiek en in de media.

Naleving mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens is in 2012 door de overheid opgericht. Als onafhankelijk instituut moet het toezien op naleving van de mensenrechten, waaronder het recht op gelijke behandeling. De meeste Nederlanders die vorig jaar een klacht indienden, voelden zich gediscrimineerd op basis van geslacht of chronische handicap of ziekte.

Jongeren die discriminatie ervaren vanwege hun niet-westerse naam, stappen minder vaak naar het college, zegt voorzitter Adriana van Dooijeweert. Dat komt volgens haar doordat zij vaak het gevoel hebben dat een melding doen "geen zin heeft". De cijfers laten volgens Van Dooijeweert wel zien dat discriminatie nog steeds een "groot, serieus probleem is".

De meldingen en reacties gebruikt het college voor advisering, bijvoorbeeld aan het kabinet en de Tweede Kamer.