'Haal 2500 kinderen uit Griekse kampen voordat corona toeslaat'

Tientallen politici, bestuurders, mediapersoonlijkheden en gemeenten roepen het kabinet op om 2500 niet-begeleide kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen te halen en opvang te bieden. In NRC Next en NRC staat vandaag een paginagrote advertentie.

"Als we nu niet handelen, staat er een catastrofe te gebeuren", zegt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Samen met Defence for Children en Stichting Vluchteling nam die organisatie het initiatief voor de oproep.

2500 kinderen worden in diverse kampen aan hun lot overgelaten, zegt de woordvoerder. "Ze komen uit verschillende landen en zijn om uiteenlopende redenen nu alleen, zonder ouders of begeleiders. Het is mensonterend."

In oktober is al eens een oproep gedaan vanuit Griekenland, maar daar werd door Nederland geen gehoor aan gegeven. "Vanwege het coronavirus is de nood nu heel hoog. Zeker voor zo'n kwetsbare groep kinderen", zegt Van der Linden. "In die kampen stroomt de modder over je tenen. De hygiëne is daar ver te zoeken."

Uiteenlopende lijst met steun

Elf landen hebben inmiddels gehoor gegeven aan de Griekse oproep. In Frankrijk en Luxemburg zijn al kinderen opgenomen. In Duitsland arriveerden afgelopen zaterdag 47 kinderen vanuit Athene. Ze zijn getest op corona en zitten twee weken in quarantaine voordat ze naar hun bestemming gaan.

De lijst van personen en organisaties die de oproep steunen is heel divers. Onder hen zijn de voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, Job Cohen, moskee-bestuurder Saïd Bouharrou, politici, bestuursleden van ziekenhuizen, kerkgenootschappen en mensen uit de omroepwereld. "We hebben zo veel mogelijk steun gezocht in alle hoeken", aldus Van der Linden.

Naast alle bekende en minder bekende personen hebben ook tientallen gemeenten de oproep ondertekend. Volgens Van der Linden staan die gemeenten klaar om 500 kinderen op te vangen. Onder meer Leiden heeft al aangegeven plek te hebben voor 25 kinderen."We hopen dat het kabinet ermee instemt en een klein deel van de kinderen naar Nederland laat komen."