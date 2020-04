Nieuwe natuurbrand in Noord-Limburg

Bij het Noord-Limburgse dorp Tienray is vannacht een natuurbrand ontstaan. De brandweer meldde rond 02.00 uur dat een gebied van 200 bij 300 meter in brand staat.

Het vuur ontstond in een bos, meldt de brandweer. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert het vuur met meerdere blusvoertuigen te bestrijden.

In de omgeving van de brand is weinig bebouwing en voor zover bekend zijn geen omwonenden geëvacueerd.

Meer natuurbranden

Mede door de aanhoudende droogte woeden er nu meerdere natuurbranden in Brabant en Limburg. In de nacht van dinsdag op woensdag werd het complete Limburgse dorp Herkenbosch ontruimd, vanwege de hoge concentratie koolmonoxide in de rook. De bewoners kunnen nog altijd niet naar huis.

Een veenbrand in de Deurnese Peel heeft al zeker 400 hectare van het 1000 hectare grote natuurpark verwoest. Een deel van de ongeveer honderd evacués mocht gisteravond weer naar huis. Andere omwonenden zijn juist gewaarschuwd dat ze vannacht mogelijk hun huis uit moeten.