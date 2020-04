'Forse toename criminaliteit onder asielzoekers'

Het aantal geregistreerde misdrijven met een asielzoeker als verdachte is vorig jaar met ruim een kwart toegenomen. Dat staat in een incidentenoverzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de Telegraaf een conceptieversie van in handen heeft.

In het overzicht staan bijna 5000 zaken, tegenover bijna vierduizend in 2018. In diezelfde periode steeg het aantal asielzoekers veel minder, namelijk met drie procent naar bijna 55.000.

In het document schrijft het ministerie dat de toename deels is te verklaren door een andere manier van registreren. Meerdere misdrijven die tegelijk zijn gepleegd, worden hierdoor apart geregistreerd. Als voor dit verschil wordt gecorrigeerd, zou de toename nog altijd 22,4 procent zijn.

Vooral winkeldiefstal

Onder de geregistreerde misdrijven waren 2100 winkeldiefstallen, een stijging van een kwart. Zakkenrollerij steeg met de helft naar ruim 300 en heling nam met twee derde toe naar bijna 200.

Op de lijst staan ook zwaardere misdrijven, zoals twee keer moord of doodslag (gelijk aan 2018). Het aantal pogingen tot moord of doodslag steeg met een kwart naar 30 en het aantal geregistreerde verkrachtingen verdubbelde naar 8.

Veilige landen

Ongeveer 60 procent van de misdrijven hebben asielzoekers uit zogeheten veilige landen als verdachte. Deze groep heeft weinig kans op een verblijfsvergunning. Van alle Algerijnse asielzoekers kwam vorig jaar bijna 40 procent in aanraking met de politie. Onder Marokkaanse asielzoekers was dit een derde.

Het ministerie wil nog niet reageren op de cijfers. "Dit overzicht is nog niet afgerond. Naar verwachting gaat het overzicht half mei naar de Kamer."

PVV-leider Geert Wilders noemt cijfers onaanvaardbaar. "Het tuig moet het land uit en onze grenzen moeten dicht!", schrijft hij op Twitter.

Harbers

Vorig jaar moest staatssecretaris Harbers aftreden vanwege dit incidentenoverzicht. Hij kwam onder vuur te liggen omdat zware misdrijven als moord, doodslag en kindermisbruik onder het kopje 'overig' waren aangeduid.