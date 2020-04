Verloren trouwring na reis door Nederland via paardenmest terug bij eigenaar

Een verloren trouwring is na een half jaar weer opgedoken. De eigenaar dacht hem voor altijd kwijt te zijn, maar de ring blijkt een wonderlijke weg te hebben afgelegd via de paardenmest van haar manege.

"Ik zat in de auto, op weg van werk naar huis, met m'n handen op het stuur. Toen ik naar m'n linkerhand keek, dacht ik opeens: m'n trouwring is weg!", zegt Iris van den Boom uit De Meern tegen RTV Utrecht. "Op een foto zag ik dat ik de ring nog op een festival droeg, dus zo kon ik bepalen wanneer ik hem ongeveer kwijt was geraakt."

Maar de journaliste had geen idee waar ze hem verloren was. "Het kon op m'n werk in Amersfoort zijn, rond m'n huis in De Meern, tijdens interviews die ik toen in Soest had afgenomen of de manege in Woerden." Iris besloot een oproepje te plaatsen op Facebook en Twitter. "Maar het bleef weken- en maandenlang doodstil."

Gevonden met metaaldetector

Tot ze zondag via Facebook werd benaderd door André van Erkom, een boer uit Geldermalsen. In zijn vrije tijd gaat hij graag met zijn metaaldetector op pad. Dat leverde zondag een bijzondere vondst op. "Ik stapte het land op, liep een paar meter en ik had hem eigenlijk gelijk al", vertelt hij.

In de buurt was niemand een trouwring verloren, dus zocht André samen met metaaldetectorcollega's naar de rechtmatige eigenaar. Door 'trouwring verloren Ard 2005' als zoekterm te gebruiken, vond André de Twitter-oproep van Iris. Via Facebook stuurde hij haar een bericht.

"Wilt u contact opnemen, want ik heb uw trouwring gevonden", citeert Iris hem. "Ik viel gewoon helemaal stil, ik snapte er helemaal niks van. Maar ik dacht meteen: ik kom er nu aan." Toen Iris in Geldermalsen aankwam, zat de ring nog onder de modder. "Maar ik zag meteen dat het mijn ring was. Wat geweldig dat hij hem met een metaaldetector gevonden heeft."

Hoe kwam de ring in Geldermalsen?

De akker waar André de ring vond was bemest met paardenmest, dat van de manege in Woerden afkomstig bleek te zijn. Via een verwerkingsbedrijf in Rotterdam en een bedrijf in Kerkdriel was de mest in Geldermalsen terechtgekomen.

Iris past voortaan nog een beetje extra op haar ring. "Ik merk dat de ring redelijk los zit, dus ik denk dat we hem een klein beetje kleiner laten maken. En ik ben er natuurlijk alert op."