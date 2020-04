Na de crisis volgt een recessie, 'ondernemers moeten kort op de bal zitten'

De economie is in crisisstand, noodmaatregelen moeten faillissementen voorkomen en werkgelegenheid behouden. Maar wat gebeurt er daarna, als de crisis is bezworen en we in een nieuw normaal zijn beland? Nu al is duidelijk dat de economie in een recessie zal belanden, waarvan duur en omvang nog onbekend zijn. Kunnen bedrijven zich hier nu al tegen weren en zo ja, hoe?

Er is sprake van recessie als de economie zeker twee kwartalen op rij krimpt. Met andere woorden: als in Nederland minder wordt verdiend dan daarvoor. Dat is nu nog niet vastgesteld, maar vanochtend bleek al dat het consumentenvertrouwen is gekelderd. Het peil zakte met twintig punten, de scherpste daling ooit. Deze en andere indicatoren schetsen een nabije toekomst van hand op de knip en stijgende werkloosheid.

Met dit perspectief voor morgen is het vandaag moeilijk keuzes maken. "Ik zou er misschien wel over moeten nadenken om al die leningen nu niet aan te gaan en de stekker eruit te trekken", zegt restauranteigenaar Harmen de Glint. Samen met een compagnon bezit hij zes grote restaurants, met samen 400 mensen in dienst. De leningen waarover hij twijfelt zijn nodig voor het betalen van de vaste lasten, zoals huur en onderhoud. Die gaan door en staan los van de loonkosten, die nu grotendeels worden vergoed door de overheid.

Het was een van de steunmaatregelen waar het kabinet in maart mee kwam, dit zijn ze allemaal: