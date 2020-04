Nederlanders aan de costa zitten 'opgesloten in het paradijs'

Bram Kamsteeg viel tien dagen geleden ineens op de grond in zijn woning aan de Spaanse costa. Toen de ambulance er was, bleek dat er van alles aan de hand was, zegt zijn vrouw Maria. Kort daarna lag haar man op de intensive care van het ziekenhuis in Dénia. Veel bleef onduidelijk, ook of het corona was of niet.

Maria bleef alleen achter in de gehuurde woning in Dénia. De stad was al langzaam veranderd in een spookstad, omdat veel van de buitenlandse buurtbewoners met de komst van het virus vertrokken. "Ik was als een zombie. Ik heb vijf dagen niet geslapen en had zelf hartkloppingen, was helemaal in paniek. Ik heb maar een beetje rondgedarteld", zegt ze.

In het kustgebied wonen normaal gesproken zo'n 100.000 Nederlanders voor langere tijd. Met de corona-uitbraak veranderde alles. Hooguit 20.000 van hen bleven achter.

Nu de afgrendeling van Spanje langer duurt, raken de mensen in paniek, vertelt huisarts Max Meertens. Hij voert al 25 jaar een praktijk in Benissa en merkte hoe voor een deel van zijn patiënten het leven een radslag maakte.