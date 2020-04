Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang over mei ook terug

Ouders met kinderen op de kinderopvang, krijgen ook hun eigen bijdrage over een groot deel van mei terug. Het kabinet heeft besloten de teruggaveregeling door te laten lopen zolang er beperkende coronamaatregelen gelden. Voorlopig is dat tot 20 mei.

Vrijdag werd al bekend dat ouders de eigen bijdrage over de periode van 16 maart tot en met 28 april terugkrijgen. De kinderopvang was in die periode voor het grootste deel gesloten. Alleen ouders met een cruciaal beroep - bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie - konden er gebruik van maken. Maar ook zij krijgen de eigen bijdrage teruggestort op hun rekening.

Gisteren is besloten dat de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de gastouderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar vanaf 11 mei weer voor iedereen open mag. Andere opvangvormen, zoals de buitenschoolse opvang, blijven nog wel even dicht. Maar er is besloten om één lijn te trekken voor alle typen van kinderopvang.

Vrijdag werd bekend dat de bijdrage in juni, of uiterlijk juli, aan de ouders wordt doorbetaald. Of dat later wordt nu de regeling is verlengd, is nog niet duidelijk.