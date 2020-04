Revolutionaire Garde: Eerste Iraanse militaire satelliet in de ruimte

Het is Iran gelukt om een satelliet in een baan rond de aarde te brengen, beweert de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps. De lancering doen de spanningen met de Verenigde Staten en Israël verder oplopen. Die landen vrezen dat Iran het ruimteprogramma gebruikt voor militaire doeleinden en het ontwikkelen van raketten.

De satelliet Noor (Licht) zou gelanceerd zijn vanaf een installatie in de Markazi-woestijn. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet bevestigd of de satelliet daadwerkelijk in de ruimte is. Volgens de VS kan de technologie waarmee satellieten in de ruimte worden gebracht ook worden gebruikt om ballistische raketten met een kernkop te lanceren.

De Iraanse legerwebsite Sepahnews meldt dat de satelliet multifunctioneel is en ook voor defensiedoeleinden wordt gebruikt. Volgens opperbevelhebber Hossein Salami moet de verdediging van Iran vanuit de ruimte worden uitgebreid; hij noemt de lancering van de satelliet op Sepahnews "een strategische prestatie".

Spanningen met VS

De relatie tussen Iran en de VS is de laatste jaren snel verslechterd. In 2018 zegde president Trump het internationale atoomakkoord met Iran eenzijdig op en voerde de strenge sancties tegen Iran verder op.

Begin dit jaar liquideerde de Verenigde Staten de Iraanse generaal Soleimani, het hoofd van een elitebrigade van de Revolutionaire Garde. Iran reageerde met een raketaanval op een Iraakse basis waar Amerikaanse militairen waren gestationeerd. Daarbij vielen geen doden.

De situatie in de regio rond de Perzische Golf, cruciaal voor olietransporten, is zeer gespannen. Vorige week meldde het Amerikaanse leger dat elf boten van de Iraanse Revolutionaire Garde schepen van de Amerikaanse marine lastigvielen in de Perzische Golf. Trump reageerde hier vandaag op via Twitter; hij meldt dat hij de marine heeft opgedragen om alle Iraanse boten die Amerikaanse schepen in de regio lastigvallen, te vernietigen.