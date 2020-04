Nederlanders verplaatsen zich sinds vorige week weer (iets) meer

De afgelopen weken ziet Van der Drift ook een andere trend ontstaan: "Het aantal verplaatsingen per auto stijgt weer lichtjes. Niet alleen op werkdagen, maar ook in het weekend." Dat is duidelijk te zien als je de laatste paar zondagen met elkaar vergelijkt. Van der Drift heeft daar wel een verklaring voor. "Mensen lezen goede berichten en hebben toch behoefte aan sociale contacten en uitjes. Vooralsnog kan dat op een verantwoorde manier. De vraag is of dat ook mogelijk is als iedereen eropuit trekt."

Ook de hoeveelheid woon-werkverkeer stijgt weer in de cijfers van het panel. "Dat zit nog lang niet op het niveau van voor de maatregelen. De afname van het autoverkeer bedraagt gemiddeld nog steeds zo'n 50 procent ten opzichte van de periode voor de coronacrisis. Maar vergelijk je afgelopen maandag met 6 april, dan zie een lichte stijging van het autoverkeer." Vooral in de ochtend is het iets drukker op de weg.