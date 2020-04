Geen examenstunt en gala: zo sluit unieke lichting hun middelbareschooltijd af

Het laatste jaar van de middelbare school kent meerdere mijlpalen: de laatste schooldag, de examenstunt, het spannende telefoontje en het schoolgala. In een online special kunnen de eindexamenleerlingen de komende weken deze gebeurtenissen alsnog meemaken.

Op een interactieve en digitale manier probeert NOS Stories alsnog datgene te bieden wat de leerlingen dit eindexamenjaar moeten missen. Zoals die laatste schooldag, eindexamenstunt, en het spannende telefoontje. Daarnaast worden ze geholpen bij hun online zoektocht naar een vervolgopleiding of bij vragen over het studentenleven.

Ook kunnen leerlingen motivatiefilmpjes doorsturen naar hun klasgenoten en vrienden. Daarin wensen onder anderen onderwijsminister Arie Slob, Humberto Tan, Tim Hofman en zangeres Maan de leerlingen veel succes bij de laatste loodjes.

Met een goed gevoel afsluiten

De komende weken staan er vijf thema's op de agenda: studeren, toekomst, afscheid nemen, het examen en de diploma-uitreiking. De thema's komen terug in de vlogs van de klas en de journalistieke producties van de redactie.

Karina ter Horst, chef NOS Stories: "Deze eindexamenlichting is in allerlei opzichten bijzonder. Het is uniek dat zo'n grote groep leerlingen hun middelbareschooltijd anders afsluit dan de 75 jaar daarvoor. We vinden het belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Wat doet zo'n ingrijpend besluit met deze bij 200.000 scholieren, waar lopen ze tegenaan, wat betekent het voor de kwaliteit van het onderwijs, de waarde van het diploma en de voorbereiding op de vervolgopleiding die nu anders is of ontbreekt? Daar gaan wij in deze periode in allerlei vormen verhalen over maken".