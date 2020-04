Politie schiet man neer na steken agent

In het plaatsje Haghorst, ten zuidoosten van Tilburg, is een agent aangevallen en gestoken met een mes. De dader is door de politie neergeschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. De agent raakte lichtgewond.

Aan het begin van de middag kreeg de politie een melding dat er iemand in Haghorst rondliep met messen. Toen agenten de man aanspraken, stak hij een van hen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, zegt de politie. Voor zover bekend heeft de man niet meer mensen aangevallen. De omgeving is afgezet voor onderzoek.