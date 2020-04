Drie Middelburgse tieners opgepakt voor brievenbusexplosie nieuwjaar

De politie heeft drie tieners uit Middelburg opgepakt die ervan worden verdacht worden dat ze op nieuwjaarsavond een explosief door een brievenbus hebben gegooid. Het gaat om twee jongens van 14 en een van 15 jaar oud. Een bewoner van het huis liep blijvende gehoorschade op.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Daarbij werden ook beelden van de verdachten vertoond. Of de jongens zijn aangehouden naar aanleiding van tips na de uitzending, wil de politie niet zeggen. Dat meldt Omroep Zeeland.

'Het was gelijk pikdonker'

Het 45-jarige slachtoffer van de explosie vertelde in het tv-programma dat hij op nieuwjaarsavond rond 23.00 uur gerammel bij de brievenbus hoorde. Toen hij naar beneden liep omdat hij het niet vertrouwde, ontplofte het door de brievenbus naar binnen gegooide explosief.

"Op dat moment was het gelijk pikdonker", vertelde de man. "Ik was volledig de weg kwijt en gedesoriënteerd. Het enige wat ik zag waren restanten van het explosief die aan het nasmeulen waren. En enorme rook. Het is dat mijn zoon een lichtje aandeed, dat ik weer wist waar ik was."

De ontploffing leidde tot een blijvende piep in het oor van de bewoner. Een muur in de woning raakte beschadigd.

Poging tot doodslag

De politie sprak in het tv-programma over poging tot doodslag, omdat het ook fataal had kunnen aflopen. Het is niet voor het eerst dat het gezin werd belaagd. Vorig jaar is al een keer een ruit ingegooid en een poging daartoe gedaan.

De tieners zijn gisteravond aangehouden en worden vandaag verhoord.