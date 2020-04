Tijdens ramadan geen bezoek aan moskeeën of heilige steden, ‘en dat doet pijn’

Eind maart besloot Bouhkim om alle reizen te annuleren. Iedereen kreeg z'n geld terug. Hij vindt het zuur voor de mensen die nu niet kunnen gaan. In 2013 maakte Bouhkim voor het eerst de ramadan in Mekka mee. "Het is daar zo mooi, prachtig. Elk jaar weer deed ik een smeekbede om hier terug te keren tijdens de ramadan en nu kan dat niet. We zien allemaal beelden van lege moskeeën. Dat doet wat met je, vooral als je gewend bent dat het altijd bomvol is."

Dat geldt ook voor de 27-jarige Azeddine uit Utrecht. Hij woont al zes jaar in Medina voor zijn studie theologie aan de Islamitische Universiteit. Dit wordt zijn derde ramadan in Saudi-Arabië. "Dat is hier prachtig. De saamhorigheid die je hier voelt, de sfeer. Iedereen bidt naast elkaar, zwart, wit, rijk en arm - iedereen is gelijk."

In Medina wonen veel arbeiders uit Zuidoost-Aziatische landen. Vaak zijn dat arme mensen die tijdens de ramadan hun heil zoeken in de moskee. "Tijdens de ramadan probeert iedereen het beste te geven. Er was altijd genoeg eten voor iedereen. De armen konden in de moskee het vasten verbreken, maar nu valt dat weg. Nu zie je dat mensen elkaar proberen te helpen door bijvoorbeeld voedselpakketten uit te delen."