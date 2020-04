Wekdienst 22/4: Rechtszaak fraude met mondkapjes • bloemen zaaien voor bijen

Wat heb je gemist?

Het duurt nog zeker tot de middag voordat de geëvacueerde bewoners van het Limburgse dorp Herkenbosch weer naar huis kunnen. De 4000 inwoners moesten vannacht hun huis uit vanwege een natuurbrand in de buurt. In de rook zit een hoge concentratie koolmonoxide en dat is een risico voor de volksgezondheid. De vlammen zelf bedreigen het dorp niet.

Ander nieuws uit de nacht:

Harde klap voor festivalondernemers: 'Sector loopt miljarden mis': de evenementenbranche reageert teleurgesteld maar begripvol op het kabinetsbesluit dat bijeenkomsten tot 1 september zijn afgelast.

'De Jonge laat nieuwe corona-app maken': de zeven apps die afgelopen weekend meededen aan de appathon zijn afgevallen, meldt het AD op basis van een Kamerbrief van de minister.

Recordaantal nieuwe abonnees Netflix: het afgelopen kwartaal kwamen er dankzij de quarantainemaatregelen wereldwijd bijna 16 miljoen gebruikers bij.

En dan nog even dit:

De politie heeft gisteravond bewakingsbeelden van de diefstal van een schilderij van Vincent van Goghlaten getoond in Opsporing Verzocht. Te zien is hoe een man met een grote hamer twee glazen deuren van museum Singer Laren inslaat en even later met het schilderij onder zijn arm vertrekt. Van hem ontbreekt ieder spoor.