Vertrouwen van consumenten gekelderd: grootste daling ooit

Het consumentenvertrouwen is in april ingestort. Het vertrouwen in de economie en de eigen portemonnee is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ongekend scherp gedaald, naar min 22. In maart kwam het consumentenvertrouwen nog uit op min 2. Het is de grootste daling in een maand ooit.

De corona-uitbraak met duizenden besmettingen en doden en de sluiting van winkels, bedrijven en scholen, de instortende beurzen en de dreigende grote recessie maakt consumenten diep bezorgd. Het CBS peilt bij het consumentenvertrouwen wat mensen vinden van de economie en hoe ze er zelf financieel voorstaan en of ze bereid zijn tot het doen grote aankopen.

Het consumentenvertrouwen is een belangrijke barometer voor de economie. Hoe lager het vertrouwen des te negatiever zijn consumenten over de economie en hun uitgaven. Het is van invloed op allerlei bestedingen, wat mensen wel of niet kopen en doen, of het nu een huis is of meubels, een verbouwing of reparaties. Bij minder vertrouwen en mindere economische verwachtingen gaan consumenten op de rem staan, houden de hand op de knip, waardoor de economie het in feite nog zwaarder krijgt.

De consumptie van huishoudens is goed voor ongeveer een derde van de Nederlandse economie.

Het dieptepunt in het consumentenvertrouwen was in maart 2013, met min 41. Het hoogtepunt was in in januari 2000 met plus 36. Gemiddeld ligt het consumentenvertrouwen in de afgelopen 20 jaar op min 5.