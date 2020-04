Hockeybond wil clubhuizen beschikbaar stellen voor basisscholen

Hockeybond KNHB wil clubhuizen en accommodaties beschikbaar stellen voor basisscholen die door de verplichte spreiding van leerlingen met ruimtegebrek kampen.

"We willen ook graag onderdeel zijn van de oplossing in de samenleving", zegt KNHB-directeur Erik Gerritsen op de avond dat de bond heeft bekendgemaakt dat er dit seizoen niet meer in wedstrijdverband gehockeyd zal worden.

Minister-president Mark Rutte kondigde dinsdagavond aan dat de basisscholen op 11 mei weer open kunnen gaan. Het kabinet wil in eerste instantie dat met het oog op voldoende ruimte tussen de leerlingen de klassen gehalveerd worden. Rutte stelde voor dat de ene dag de ene helft van de klas naar school komt, de andere dag de andere helft. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze deze maatregel in de praktijk gaan brengen.

Gerritsen: "Basisscholen moeten kinderen over bredere ruimten verspreiden. Dat is heel moeilijk te organiseren. Onze clubhuizen en sportaccommodaties staan overdag open. Die zouden we heel graag ter beschikking stellen om daar onderwijs te laten plaatsvinden."

Sporten bij hockeyclubs

Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 11 mei ook weer in groepsverband sporten, dus de hockeytrainingen op verenigingen kunnen vanaf dat moment ook hervat worden.

"Ik hoorde de minister-president ook zeggen dat hij graag wil dat niet-verenigingsleden gaan sporten. Ik ben ervan overtuigd dat de hockeyverenigingen massaal klaarstaan om in afstemming met het onderwijs en de gemeente de clubhuizen open te stellen, daar les te geven en buitensport aan te bieden voor iedereen in de schoolgaande leeftijd", aldus de directeur van de hockeybond.