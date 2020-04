Met stop op immigratie kan Trumps langgekoesterde wens in vervulling gaan

America First

Het is zijn meest verregaande poging tot nu toe om de Verenigde Staten af te sluiten van de rest van de wereld. Afgelopen maanden zette Trump veel vormen van immigratie stop.

Zo weert de Verenigde Staten sinds januari alle vluchten uit China, en kondigde de president in maart een inreisverbod aan voor iedereen die de afgelopen twee weken in 28 Europese landen is geweest, waaronder Nederland. Alleen burgers met een Amerikaans paspoort of een permanente verblijfstatus worden nog het land ingelaten.

Ook greep hij de coronacrisis aan als reden om de migrantenstroom vanuit Midden-Amerika aan te pakken. Asielaanvragen worden voorlopig niet in behandeling genomen en migranten die illegaal de grens oversteken worden versneld uitgezet wegens coronagevaar.

Het was al bijna onmogelijk geworden om aan een Amerikaans visum te komen sinds de uitbraak van het coronavirus. In maart besloot Trump alle visa-afdelingen van Amerikaanse ambassades te sluiten, alleen voor noodvisa wordt nog een uitzondering gemaakt.

Gedurende zijn presidentschap heeft Trump legale en illegale immigratie verder proberen terug te dringen. Het is een van de speerpunten van zijn beleid: mede door die belofte won hij de verkiezingen van 2016 en hoopt hij dat later dit jaar opnieuw te doen. Immigranten zouden de samenleving onder zware druk zetten, de lonen terugdringen en banen van Amerikaanse burgers inpikken.

Onder de belofte van America First daalde de afgelopen drie jaar het aantal uitgegeven visa al met een kwart. In 2016 werden er bijna 618-duizend uitgegeven, in 2019 was dat iets meer dan 462-duizend.