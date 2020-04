Blokhuis stelt invoering dertienwekenecho uit

De dertienwekenecho als standaard voor alle zwangere vrouwen wordt uitgesteld. Het was de bedoeling dat alle zwangere vrouwen vanaf het einde van dit jaar die echo zouden krijgen aangeboden, in een onderzoeksachtige setting. Maar staatssecretaris Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat invoering dan niet verantwoord is.

Blokhuis hoopt dat de dertienwekenecho nu in de tweede helft van volgend jaar kan beginnen, maar hij kan daar geen garanties voor geven.

Met een echo na dertien weken kunnen ernstige afwijkingen eerder worden opgespoord dan bij de twintigwekenecho, die de meeste vrouwen nu krijgen. De Gezondheidsraad drong daarom al in 2016 aan op invoering van een extra echo na dertien weken.

Toename van de werkdruk

Volgens een rapport van adviesbureau KPMG levert de dertienwekenecho een aanzienlijke toename in werkdruk op voor PND-centra (instellingen voor 'prenatale diagnostiek'). Blokhuis schrijft dat dat in de praktijk betekent dat er bij invoering eind dit jaar onvoldoende capaciteit bij die centra is om de vraag aan te kunnen. De staatssecretaris is bang dat vrouwen die een vervolgonderzoek moeten ondergaan of vrouwen die bijvoorbeeld een NIPT-test krijgen, daar de dupe van kunnen worden.

"Ik vind het niet verantwoord dat vanwege een gebrek aan capaciteit vrouwen na een dertienwekenecho, twintigwekenecho, NIPT of combinatietest in onzekerheid worden gelaten of te maken krijgen met lange wachttijden voor het vervolgonderzoek. Dit druist ook in tegen de internationaal erkende criteria die het Rijk stelt aan bevolkingsonderzoek", schrijft Blokhuis.

De staatssecretaris stelt de start van het dertienwekenonderzoek nu uit totdat de capaciteit op peil is. Hij wil dat het nieuwe systeem "zo snel mogelijk" van start gaat. Hij heeft van het RIVM gehoord dat het ongeveer een jaar zal duren om genoeg extra mensen aan te nemen en op te leiden. Maar of dat zal lukken, is volgens Blokhuis de vraag, "mede in het licht van de coronacrisis".