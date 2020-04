Politie Spanje pakt 'extreem gewelddadige IS-terrorist' op

De politie in Spanje heeft gisteren in de stad Almería drie mannen aangehouden die banden zouden hebben met islamitische terreurgroepen.

Een van hen is een in Egypte geboren man die door de Spaanse politie wordt omschreven als "een van de meest gezochte terroristen". Hij zou vanuit Europa naar Syrië en Irak zijn gereisd om voor Islamitische Staat te vechten. Hij zou "extreem gewelddadig" zijn.

Brits-Egyptische rapper

Volgens Britse media gaat het om Abdel-Majed Abdel Bary, de voormalige rapper Lyricist Jinn, die in 2013 naar Syrië vertrok. Daarvoor had hij een redelijk succesvolle muzikale carrière. Zijn nummers werden op nationale radiostations gedraaid.

In 2014 plaatste hij een foto van zichzelf op Twitter, waarop hij een afgehakt hoofd vasthield. "Aan het chillen met mijn vriend of wat daarvan over is", schreef hij erbij.

Zijn vader was twee jaar eerder uit het Verenigd Koninkrijk naar de VS uitgezet, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij aanslagen op Amerikaanse ambassades in 1998 in Afrika, door al-Qaida.