Corona drukt arbeidsmigranten in het Midden-Oosten nog dieper in de ellende

Voor arbeidsmigranten in het Midden-Oosten is het coronavirus een absolute ramp. In de Golfstaten, waar legers arbeidsmigranten naartoe zijn gekomen op zoek naar een beter leven, zitten de mannen nu massaal opgesloten in hun slaapzalen. Ze krijgen vaak geen salaris of eten, en kunnen niet naar huis omdat vliegvelden gesloten zijn. Als het coronavirus op dit soort plekken eenmaal toeslaat, zal het bovendien als een lopend vuurtje gaan.

"Er zijn miljoenen arbeidsmigranten in het Midden-Oosten, soms 30 procent van de totale bevolking. Maar in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar is het wel 90 procent," zegt Rothna Begum van Human Rights Watch. "Ze zijn een van de meest kwetsbare groepen in veel landen en doen essentieel werk." Dan gaat het bijvoorbeeld om de bouw, schoonmaak en horeca.

Geen geld, steeds meer geweld

Een andere kwetsbare groep is de dienstmeisjes. Vrouwen die inwonen bij gezinnen maken nu nog langere dagen dan ze al deden. "De financiële crisis in combinatie met de coronacrisis is een fatale combinatie in Libanon," zegt Banchi Yimer. "Veel meisjes krijgen geen salaris meer, of maar een fractie daarvan. Ook is het geweld sterk toegenomen." De Ethiopische Yimer werkte jarenlang als dienstmeisje in Libanon. Door alle ellende die ze meemaakte, besloot ze na haar vlucht naar Canada een organisatie op te zetten om haar lotgenoten te helpen. "Duizenden hebben hun baan verloren. Ze zijn op straat gezet en moeten het nu zelf maar uitzoeken. Exacte aantallen hebben we niet maar het zijn er heel, heel veel", zegt Yimer.