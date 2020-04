Twee arrestaties voor moord op Belgische zakenman

De politie heeft vandaag twee mannen opgepakt die een Belgische zakenman zouden hebben doodgeschoten in Spijkenisse.

De twee verdachten van 33 en 49 jaar komen uit Den Haag en waren al verdachten in het proces tegen kopstukken en andere leden van motorclub Caloh Wagoh.

Volgens het Openbaar Ministerie is er nieuw bewijs gevonden voor hun betrokkenheid bij de moord op Stefaan Bogaerts in september 2017. Wat dat bewijs is, wil het OM nog niet zeggen.

Een van de verdachten werd vandaag aangehouden in zijn cel; hij zat al vast voor betrokkenheid bij de beschieting van het huis van een drugshandelaar. De andere verdachte was tijdelijk vrij. Het OM denkt dat zij de schutters waren in de moordzaak.

De 55-jarige Stefaan Bogaerts werd doodgeschoten bij een café waar vaak Caloh Wagoh-leden bij elkaar kwamen. Hij verkocht zeecontainers, maar bleek schulden te hebben en was mogelijk betrokken geraakt bij drugshandel.

Doelwitten

In het proces tegen Caloh Wagoh staan nu zestien verdachten terecht, die in wisselende samenstelling bij een groot aantal moordopdrachten betrokken zouden zijn geweest.

Vijf liquidaties zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Verder heeft de groep volgens het OM plannen gesmeed en pogingen gedaan om nog eens negen mensen uit de weg te ruimen. De doelwitten waren vermoedelijk zelf ook actief in het criminele milieu.

Justitie haalt bewijs uit miljoenen berichten, die de verdachten aan elkaar stuurden met speciale telefoons om versleuteld te kunnen communiceren. Daarnaast heeft een kroongetuige, een voormalig lid van de motorclub, bij de politie een boekje open gedaan over verschillende moorden. Een van de opdrachtgevers zou Ridouan Taghi zijn geweest.

Kijk hier waar de verdachten in het Caloh Wagoh-proces volgens het OM verantwoordelijk voor zijn: